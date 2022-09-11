Meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik (18) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Batuhan Beşel, olay yerine sevk edilen ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Burada tedavi altına alınan Beşel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Akçakoca, Tepeköy, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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