Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

11.09.2022 20:53

Düzce'de 20 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosikletin refüje çarptı. Kaza sonucu sürücü ile 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

D-655 Düzce- Akçakoca Karayolu Tepeköy mevkiinde Batuhan Beşel (20) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti motosiklet refüje çarptı: 2 ölü

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ CAN VERDİ

Meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik (18) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Batuhan Beşel, olay yerine sevk edilen ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Burada tedavi altına alınan Beşel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
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Son dakika haberi... DÜZCE'DE MOTOSİKLET REFÜJE ÇARPTI 2 ÖLÜ Son dakika haberi... DÜZCE'DE MOTOSİKLET REFÜJE ÇARPTI 2 ÖLÜ Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü
Kaynak: İHA

Akçakoca, Tepeköy, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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