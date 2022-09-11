D-655 Düzce- Akçakoca Karayolu Tepeköy mevkiinde Batuhan Beşel (20) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik (18) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Batuhan Beşel, olay yerine sevk edilen ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Burada tedavi altına alınan Beşel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika