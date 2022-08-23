DÜZCE'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip sulama kanalına düştü.
Olay saat 15.00 sıralarında Şehit Murat Demir Mahallesi 281 Sokak üzerinde meydana geldi. Turgut Altınışık, idaresindeki 81 AAK 897 plakalı cipiyle evine geldi. Cipten inen Altınışık, binaya girerken el frenini çekmeyi unuttuğu cip hareket ederek evin hemen yanında bulunan sulama kanalına düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Cip kurtarıcıyla sulama kanalından çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › El frenini çekmeyi unuttuğu cipi, sulama kanalına düştü - Son Dakika