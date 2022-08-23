Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip kanala devrildi - Son Dakika
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Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip kanala devrildi

23.08.2022 18:14

Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cipin sulama kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cipin sulama kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Konuralp Mahallesi Şehit Murat Demir Mahallesi mevkisindeki evine gelen T.A. aracından inerken el frenini çekmeye unuttu.

Sürücüsü indikten sonra hareket etmeye başlayan cip, bir süre ilerledikten sonra sulama kanalına devrildi.

Aracının sulama kanalına devrildiğini gören T.A. durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çekici aracılığıyla aracı devrildiği yerden çıkardı.

Araçta hasara yol açan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
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El frenini çekmeyi unuttuğu araç sulama kanalına düştü El frenini çekmeyi unuttuğu araç sulama kanalına düştü Müdürlerden, Albay Kılıç'a hayırlı olsun ziyareti Müdürlerden, Albay Kılıç'a hayırlı olsun ziyareti
Kaynak: AA

Konuralp, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip kanala devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip kanala devrildi - Son Dakika
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