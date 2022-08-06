Kaza, saat 21.30 sıralarında D-655 karayolu Çamköy sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Fırat Tıngıroğlu yönetimindeki 14 AAC 351 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girip takla attı. Kazada sürücü Fırat Tıngıroğlu ile otomobildeki İlknur Sivrioğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Fırat, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de refüje çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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