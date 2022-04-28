Düzce'de süs havuzunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Düzce'de süs havuzunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

28.04.2022 10:19
Düzce'de süs havuzunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Düzce'de süs havuzuna girerek mahsur kalan sahipsiz köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Düzce'de süs havuzuna girerek mahsur kalan sahipsiz köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Camikebir Mahallesi'nde Millet Bahçesi içerisinde bulunan süs havuzuna giren köpek, geri çıkamayarak mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, süs havuzuna girerek köpeği kurtardı.

Gözetim altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İtfaiye, Köpek, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de süs havuzunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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