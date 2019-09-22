Düzce'de süslü kadınlar pedal çevirdi

Kadınların trafikte bisiklet kullanımını artırmak ve farkındalık oluşturmak için bütün Türkiye ile aynı zamanda yapılan Süslü Kadınlar bisiklet turu Düzce'de kadınların katılımıyla yapıldı. Tura çocuklarıyla birlikte katılan kadınların yanı sıra evcil hayvanlarıyla katılan kadınlar ilgi odağı oldu.



Düzce'de, trafikte kadınlarında bisiklet kullanımın artırmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için Düzceli kadınlar balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle Anıtpark Meydanında bir araya geldi.



"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında Bütün Türkiye ile aynı gün yapılan bisiklet turunda Anıtpark Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarıyla süsledikleri bisikletleriyle birlikte belediye bandosunun çaldığı müzik eşliğinde eğlendi. Ardından kadınlar, renkli kıyafetleri, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.



Bazı kadınlar ise kendi bisikletlerinin yanı sıra süsledikleri çocuklarını da etkinlikte pedal çevirmelerine imkan vermeleri gözlerden kaçmadı. Bazı kadınlar ise etkinliğe evcil hayvanlarıyla katıldılar. Köpeğiyle tura katılan bir kadın ise büyük ilgi odağı oldu.



"3. defa bisikletlerimizi süsleyerek geldik"



Süslü Kadınlar Bisiklet Turu hakkında bilgi veren Düzce organizasyon sorumlusu Derya Boz, bisiklet turunun birçok il ve ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi. Türkiye genelinde 7 yıldır Düzce'de ise 3 yıldır organizasyonun düzenlendiğini dile getiren Boz, "Öğretmenim, Düzce de çalışmaktayım. Bu turu, 3 yıl önce görmüştüm ve böyle bir girişimde bulunduk. İzmir de Sema öğretmenimiz bu turun girişimcisi ve Türkiye'de aynı zamanda, dünya da bütün kadınlar eş zamanlı turumuzu düzenlemekteyiz. Bu turda erkekler arkada, kadınlar önde gitmekte. Bu erkekleri arka planda bıraktığımız anlamına gelmesin. Kadının görünür olmasını sağlamak amacıyla biz böyle yapıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak için de süslenerek bisikletlerimizle geliyoruz. Şehrimize güzel bir dokunuş yapmak istiyoruz. Amaçlarımızdan biri de bu. Her yıl artıyor, artan ilgiyi söyleyemiyorum çünkü geçen sene daha kalabalıktık. Bu sene o kadar değil. Biz paylaşımlarımızı, görselliğimizi sosyal medya üzerinden kullanıyoruz. Afiş vs. olmadığı için birazda bu yüzden olabilir. Onun dışında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ndeyiz. Aynı haftada olduğumuz için etkinliğimizde özellikle bu günleri seçiyoruz. Pazar gününe koyuyoruz ki herkes katılabilsin diye. Bu yıl Düzce de üçüncüsü düzenlenmekte. Üçüncüyü de benimle birlikte düzenliyoruz. Umarım güzel bir tur olur. Eğlenceli bir şekilde hareketli şenliklerle başladık, inşallah öyle bitiririz. Düşmeler olmadan, çarpmalar olmadan umarım öyle olur" dedi.



Köpeğiyle birlikte tura katılan bir kadın ise; "Daha önce Bursa'da bu etkinliğe katılmıştım bu sene de Düzce'de katılıyorum. Herşey çok güzel. Sadece köpeğim bandonun müziklerinden biraz korktu. Onun dışında her şey çok güzel" dedi.



Tura katılan kadınlar da organizasyonu değerlendirerek, renkli dakikalar geçirdiklerini söylediler. - DÜZCE