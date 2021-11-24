Düzce'de takı tasarım kursunu tamamlayan 15 kadına sergi açtı - Son Dakika

Düzce'de Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde takı tasarımı "Miyuki" kursunu tamamlayan 15 kadın sergi açtı.

Çalışmayan veya ev hanımı olan kadınların aile bütçesine gelir sağlayabilmesi için açılan takı tasarım kursunu tamamlayan 15 kadına sertifikaları verildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde, kadınların kurs döneminde yapmış olduğu takı ve tasarımlar sergilendi.

Yapılan çalışmayla ev hanımı olan veya çalışmayan kadınların e-ticaret, sosyal medya gibi oluşumlardan satış yaparak aile ekonomisine gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Geleneksel El Sanatları Merkez Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan Murat Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 aylık süreçte 30 kadını mezun ettiklerini söyledi.

Bu kursu tamamlayan kadınların evlerinden satış yapabileceklerini ifade eden Eren, "Ev hanımlarına özellikle kadınlara birçok alanda kurslar vermekteyiz. Kurslardan bir tanesi de takı tasarım miyuki kursumuzun seminerini açtık. Ev hanımlarının evde üretebileceği takılar bunlar. Ayrıca e-ticaret üzerinden veya sosyal medya üzerinden satış yaparak gelir sağlamış bulunuyorlar. Bu kurs döneminde 15 kursiyerimiz vardı ve bir önceki kursumuzda da 15 kursiyerimiz vardı. 6 aylık süreçte yapmış olduğumuz iki kursta 30 kadın kursiyerimizi mezun ettik." dedi.

Organizasyon mezuniyet diplomalarının dağıtılması ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.