Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-655 kara yolunda seyreden ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 09 JM 715 plakalı otomobil, Döngelli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan iki kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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