Düzce'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

26.03.2022 00:57
Düzce'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ile tarihi obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ile tarihi obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca'da bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini almasının ardından adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 419 adet sikke ile 174 adet tarihi obje ele geçirildi. Konu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve objeler ise Düzce Konuralp Müze müdürlüğüne teslim edildi. - DÜZCE

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Emniyet Müdürlüğü, Akçakoca, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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