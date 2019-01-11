Düzce'de Tarihi Konak Yandı

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde çıkan yangında 2 katlı tarihi konak kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın tarihi mahallesi Orhangazi
'de Ayhan Özdemir
'e ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen konağın bitişinde yer alan bir evde ise kısmen hasar oluştu. İtfaiye
ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.