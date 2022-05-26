Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.05.2022 12:32

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bahçe işlerini yapmak için Gökçeağaç köyünden yola çıkan Mustafa K'nin (45) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, mermer ocağı yakınlarında devrildi.

Aracın altında kalan Selami Kıbrıs (65) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüye ambulansta müdahale etti.

Olay yerine gelen Kıbrıs'ın yakınları sinir krizleri geçirirken, cenaze savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Sürücü, tedavi sonrası jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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