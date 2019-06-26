Son Dakika Haberleri: Düzce'de tarım aracı devrildi: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de tarım aracı devrildi: 6 yaralı

5 dakika önce

Düzce'de "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının kanala devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Düzce'de tarım aracı devrildi: 6 yaralı, System.String[]
Düzce'de "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının kanala devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Paşalar köyü ile bölgedeki plajı birbirine bağlayan yolda Ömer Sarımehmet (50) idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile aracın kasasında bulunan eşi Zeynep (45), Fatma (30) ve Esra Sarımehmet (27) ile Meryem (35) ve Metehan Günay (2) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Zeynep Sarımehmet'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:59 Kaynak: AA
akçakoca, çocuk, düzce, tarım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada! Erzurum Valisi: Kadınlarımız çobanla evlenmiyorlar, bizde ismini değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk Sosyal medya kampanyası sonuç verdi! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 23:04:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de tarım aracı devrildi: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]