Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisi ile patpat sürücüsü Muhammet Tepe, motosiklet sürücüsü Bilal Kanat ve motosiklette bulunan Turhan Palavra yaralandı.

Düzce 'nin Yığılca ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Tarım aracı ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralı - DÜZCE - Son Dakika

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