Düzce'de tarım aracı ile motosikletin çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisi ile patpat sürücüsü Muhammet Tepe, motosiklet sürücüsü Bilal Kanat ve motosiklette bulunan Turhan Palavra yaralandı.

Düzce 'nin Yığılca ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

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