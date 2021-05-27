Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Vasfi A. ile Sevde Nur A, Savaş A. ve Nazlı A. yaralandı.

Ailesiyle fındık bahçesine çalışmak için giden Vasfi A'nın kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Çukurören köyü Resuller Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı

Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi