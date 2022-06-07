Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

07.06.2022 09:26
Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Karakaş köyü Yukarıdağ mevkisindeki bahçesine gitmek için dün akşam tarım aracıyla evden ayrılan Muhammet Yalçın'dan (23) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama yapan ekipler, Yalçın'ın kullandığı aracın şarampole devrildiğini tespit etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Muhammet Yalçın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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