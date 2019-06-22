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Düzce'de tarım aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

Düzce'de hafif ticari araçla tarım aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Düzce'de tarım aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
Düzce'de hafif ticari araçla tarım aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmet Çalışkan idaresindeki 81 FN 992 plakalı hafif ticari araç ile Cemal Narin'in kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Samandere köyü yolundaki Kıyıdere mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracındaki Emriye (47) ve Nezihe Narin, Serhat (14) ile Hanife Ceylan, Nazlı (9), Nuriye ve Aylin Gülünay yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:52 Kaynak: AA
Düzce, Güncel
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