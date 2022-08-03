Kafasından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kafasından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı

03.08.2022 01:27
Kafasından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı

Düzce'de tartışan gençlerden biri yanında getirdiği silah ile arkadaşını kafasından vurdu.

Düzce'de tartışan gençlerden biri yanında getirdiği silah ile arkadaşını kafasından vurdu. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Olay Düzce'nin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki T.D. ve 21 yaşındaki Semih Ç., Hale sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce 17 yaşındaki T.D. yanında getirdiği silah ile Semih Ç.'nin kafasına sıkarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler 21 yaşındaki yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 17 yaşındaki T.D. polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafasından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kafasından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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