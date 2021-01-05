Son dakika haber! Tartışma sonrası silahla etrafa ateş eden 2 şüpheli kaçtı - Son Dakika

Düzce'de alkollü içki almak için girdikleri büfede çıkan tartışma üzerine silahla etrafa rastgele ateş ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından U.İ. ve M.Ş, Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak üzerindeki bir büfeye girerek alkollü içki almak istedi.

U.İ. ve M.Ş. ile büfede bulunan Z.K. ve H.M. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.İ. büfeden dışarıya çıkarak üzerinde taşıdığı silahla rastgele etrafa ateş etti. 2 şüpheli daha sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Kurşunlardan biri büfenin yakınında bulunan boş bir iş yerinin camına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olay yeri inceleme ekipleri kurşun isabet eden iş yerinin önünde delil çalışması gerçekleştirdi.

Polis, kaçan U.İ. ve M.Ş'nin yakalanması için soruşturma başlattı.