Düzce'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan bir internet sitesinin sahibi Özkan K. tutuklandı.

Akçakoca ile ilgili haberlere yer verilen bir internet sitesinin sahibi olan Özkan K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, silahlı kavgada yaralanan Mustafa T'nin ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çuhallı Çarşısı'nda Özkan K. ile Mustafa T. arasında dün tartışma çıkmış, Özkan K. tabancayla Mustafa T'yi yaralamıştı. Mustafa T. hastaneye kaldırılırken, Özkan K. de gözaltına alınmıştı.