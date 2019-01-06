Son Dakika Haberleri: Düzce'de Taş Yüklü Tır Devrildi

Düzce'de Taş Yüklü Tır Devrildi

1 saat önce

655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda taş yüklü tır devrildi.

Düzce'de Taş Yüklü Tır Devrildi, System.String[]
D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda taş yüklü tır devrildi.

Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz Zonguldak-Düzce bağlantı yolunun Şifalı Su mevkisinde, Saffet A. (40) idaresindeki 54 BM 682 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, tırın kasasında bulunan taşlar yola döküldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol, karayolları ve emniyet ekiplerinin çalışması sonrası trafik akışına açıldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmama konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 20:00:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Taş Yüklü Tır Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]