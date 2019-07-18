Düzce'de taşan Çivi deresi böyle görüntülendi - DÜZCE

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen çivi deresinin taşması sonucunda bir çok dükkan sular altında kalırken, bazı araçlarda sular altında kaldı.
Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede büyük bir afet yaşandığını söyledi.
Can kaybının olmadığını belirten Öztaş, şöyle konuştu:
"Yağmur şu an biraz dindi. Can kaybı olmaması bizim için teselli. Cami altındaki dükkanları su bastı. Bazı araçlar denize kadar sürüklendi. Zararımız çok büyük. Dükkan ve mekanları su bastı, Allah Düzce'nin yardımcısı olsun."
Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopterlerinin bölgedeki insanların kurtarma çalışması sürüyor.
İl merkezindeki 18 Temmuz Stadı'na getirilen vatandaşlara, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıyor.