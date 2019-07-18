Son Dakika Haberleri: Düzce'de taşan Çivi deresi böyle görüntülendi (2) - DÜZCE
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Düzce'de taşan Çivi deresi böyle görüntülendi (2) - DÜZCE

20 dakika önce

Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen çivi deresinin taşması sonucunda bir çok dükkan sular altında kalırken, bazı araçlarda sular altında kaldı.
Düzce'de taşan Çivi deresi böyle görüntülendi (2) - DÜZCE
Akçakoca, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:57 Kaynak: AA
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