Düzce'de taşan Çivi deresi böyle görüntülendi (2) - DÜZCE
20 dakika önce
Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Akçakoca Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:57 Kaynak: AA
ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen çivi deresinin taşması sonucunda bir çok dükkan sular altında kalırken, bazı araçlarda sular altında kaldı.
Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor