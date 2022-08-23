Bisikletinden indikten sonra başladı! Nefes borusuna kaçan tavuk döner sonu oldu - Son Dakika
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Bisikletinden indikten sonra başladı! Nefes borusuna kaçan tavuk döner sonu oldu

23.08.2022 07:22

Düzce'de tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan İrfan Güler(68), dönerin nefes borusuna kaçması sonucu can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı. Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu oturduğu yerde hayatını kaybetti.

Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Düzce, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletinden indikten sonra başladı! Nefes borusuna kaçan tavuk döner sonu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisikletinden indikten sonra başladı! Nefes borusuna kaçan tavuk döner sonu oldu - Son Dakika
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