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Düzce'de tefecilik operasyonu

25 dakika önce

Düzce'de düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Düzce'de tefecilik operasyonu, System.String[]

Düzce'de düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın, ekonomik sıkıntılar yaşayan 9 kişiye yüksek faizle vermiş olduğu borç paralar karşılığı açık senet imzalattığını ve vermiş olduğu paraların çok üzerinde miktarlarla kişileri borçlandırarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, bagaj halısının altına gizlenmiş 6 bin 650 lira paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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