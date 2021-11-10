DÜZCE'DE TEK KATLI EV YANDI - Son Dakika

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DÜZCE'de tek katlı ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, dumanı hissederek uyanan Melih Aydın (18) kendini dışarı attı. Dumandan etkilenen Aydın tedavi altına alındı.

Saat 11.00 sıralarında Düzce Şıralık Mahallesi'nde Selahattin Aydın'a (55) ait tek katlı evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler büyüdü. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada evde uyuyan Melih Aydın dumanları fark edince dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekibi dumandan etkilenen Melih Aydın'a müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın tedavi altına alındı. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.