Düzce'de tek katlı ev yandı - Son Dakika
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Düzce'de tek katlı ev yandı

27.02.2022 08:01

Düzce'de tek katlı ev yandıDÜZCE'de tek katlı ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Düzce'de tek katlı ev yandı

DÜZCE'de tek katlı ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Aziziye Mahallesi 992 Sokak üzerinde meydana geldi. Hanifi Zorlu'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan Hanifi Zorlu son anda dışarı çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de tek katlı ev yandı
Düzce'de tek katlı ev yandı
Düzce'de tek katlı ev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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