Son Dakika › Güncel › Düzce'de tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Düzce'de tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi kurtarıldı
19 dakika önce
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaka Mahallesi'nde Mehmet Dal'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edile itfaiye ekipleri, evde bulunan 4 kişiyi alarak dışarı çıkardı.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:46 Kaynak: AA
Son Dakika Kamyonetin otomobile çarptığı kazada araç içerisinde sıkışan iki kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi