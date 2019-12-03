Son Dakika Haberleri: Düzce'de televizyondan çıkan alevler yangına neden oldu
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Düzce'de televizyondan çıkan alevler yangına neden oldu

6 saat önce

Düzce'de televizyonun parlaması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de televizyondan çıkan alevler yangına neden oldu, System.String[]

Düzce'de televizyonun parlaması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dedeler Mahallesi 5291. Sokak'ta iki katlı evin zemin katındaki evde televizyonun bir anda parlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak yanan eşyaları dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen, yalnız yaşayan ev sahibi Cemile Koçaoğlu (85) Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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