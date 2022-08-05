TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

05.08.2022 12:04
TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda TIR'ın, aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda TIR'ın, aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. TIR, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki 67 LM 188 ve Yusuf Erkan yönetimindeki 34 EVE 655 plakalı otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki 33 FF 137 ve Selim Sadıç yönetimindeki 38 GN 133 plakalı TIR'lara çarptı. Kazada, TIR'ların arasında kalan Yusuf Erkan'ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan (16), Vahide Gözde Erkan (26) ve Öykü Erkan (14) yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Yusuf Erkan, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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