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Düzce'de, tem yolunda 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

31 dakika önce

DÜZCE'de, TEM yolunda 3 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı, kafesteki bir kuş da öldü.

Düzce'de, tem yolunda 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

DÜZCE'de, TEM yolunda 3 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı, kafesteki bir kuş da öldü.

Kaza, 17.00 sıralarında TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yunus Yaman yönetimindeki 67 TY 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarparak orta şeride savruldu. Hasan Hüseyin Erdoğan yönetimindeki 34 UVS 77 plakalı otomobil orta şeritte duran otomobile, Mehmet İlbey yönetimindeki 41 GR 175 plakalı otomobil ise Hasan Hüseyin Erdoğan yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, Yunus Yaman ve 8 aylık olan kızı Alya Gökçen Yaman, Hasan Hüseyin Erdoğan ve eşi Şerife Erdoğan ile diğer otomobilde bulunan Sümeyye İlbey yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkarılan yaralılar yol kenarına alınarak sağlık ekipleri beklendi. Sağlık ekiplerinin gelmesi ile ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Öten yandan, Hasan Hüseyin Erdoğan'a ait otomobilde kafesin içinde bulunan kuş bir da öldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:24 Kaynak: DHA
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