Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı

19.08.2022 16:41
Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı

DÜZCE'de, TEM yolunda 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM yolunda 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, TEM yolu Bataklıçiftlik mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Yaşar yönetmindeki 34 DK 7125 plakalı otomobil, aynı yöndeki Kamil Mamuk'un kullandığı 38 YT 729 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ise Gökhan Yıldız'ın kullandığı 34 AR 943 plakalı otomobil ile Engin Söylemez'in 06 BHS 943 plakalı otomobiline çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Feyzanur Yıldız, Leyla Yıldız, Mehmet Yaşar, Zeyno Yaşar, Halim Yaşar, Yahya Serdar Tekeoğlu ve Gülseren Tekeoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı TEM OTOYOLU'NDA TIR İLE TANKERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI TEM OTOYOLU'NDA TIR İLE TANKERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
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