Düzce'de "TEMAS" sergisi açıldı

Resim bölümü okuyan üniversite öğrencileri, Düzce'deki "TEMAS" sergisinde çalışmalarını beğeniye sundu.

Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim bölümünde eğitim alan öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sergi açtı.

DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mihri Müşfik Sanat Galerisi ile Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde açılan sergide, öğrencilerin resimleri ile enstalasyon, fotoğraf ve video gibi farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalar yer aldı.

Sanatseverler, sergiyi 22 Mayıs'a kadar ziyaret edebilecek.