Düzce'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şüphelilerin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, örgüt ideolojisini yaygınlaştırmak maksatlı dernekler üzerinden faaliyet yürüttükleri, 'infak' adı altında üyelerinden temin ettikleri maddi menfaatleri, yabancı uyruklu şahsa ait havuz hesaba aktararak örgütün finansmanında kullandıkları belirlenirken, 7'si Düzce'de, 2'si İstanbul'da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE'de, ' Suriye 'ye yardım' adı altında para topladıkları ve terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce 'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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