Düzce'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Düzce'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

DÜZCE'de, 'Suriye'ye yardım' adı altında para topladıkları ve terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

DÜZCE'de, 'Suriye'ye yardım' adı altında para topladıkları ve terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, El Nusra Cephesi, Fetih El Şam, Heyet-i Tahriri Şam ve El-Kaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Düzce ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Operasyon Taburu Komutanlığı desteğiyle örgüt üyelerinin evlerine baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, örgüt ideolojisini yaygınlaştırmak maksatlı dernekler üzerinden faaliyet yürüttükleri, 'infak' adı altında üyelerinden temin ettikleri maddi menfaatleri, yabancı uyruklu şahsa ait havuz hesaba aktararak örgütün finansmanında kullandıkları belirlenirken, 7'si Düzce'de, 2'si İstanbul'da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarmada sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere Arslanlar yazın dedi.


Suriye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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