Düzce'de, terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede - Son Dakika
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Düzce'de, terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

6 saat önce

DÜZCE'de, 'Suriye'ye yardım' adı altında para topladıkları ve terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenenlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Düzce'de, terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede, System.String[]

DÜZCE'de, 'Suriye'ye yardım' adı altında para topladıkları ve terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenenlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; El Nusra Cephesi, Fetih El Şam, Heyet-i Tahriri Şam ve El Kaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon düzenlendi. Düzce ve İstanbul Jandarma Komutanlığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ile Jandarma Özel Operasyon Taburu Komutanlığı desteğiyle örgüt üyelerinin evlerine baskınlar yapıldı. Şüphelilerin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan örgüt mensuplarına maddi destek sağladığı, örgüt ideolojisini yaygınlaştırma amaçlı dernekler üzerinden faaliyet yürüttüğü, 'infak' adı altında üyelerinden temin ettiği paraları yabancı uyruklu kişiye ait havuz hesaba aktararak, örgütün finansmanında kullandığı belirlendi. 7'si Düzce'de, 2'si İstanbul'da olmak üzere 9 kişi, gözaltına alındı. Jandarmada sorgusu tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.


Suriye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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