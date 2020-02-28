Düzce'de terör propagandası şüphelileri adliyede - Son Dakika
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Düzce'de terör propagandası şüphelileri adliyede

6 saat önce

DÜZCE'de, PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce'de terör propagandası şüphelileri adliyede, System.String[]

DÜZCE'de, PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce, Antalya, Ağrı, Mardin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.A., K.U., Z.B., Y.B., Y.Y. ve Z.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Düzce, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:38 Kaynak: DHA
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