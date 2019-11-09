Düzce'de ters dönerek bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkarak ters dönen ve bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralı kurtuldu.
Otoyoldan İstanbul yönüne giden Kadir Yaşa idaresindeki 06 AL 2425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çarpmanın şiddetiyle takla atan ve yaklaşık 50 metre ters şekilde sürüklenen otomobil bariyerleri de parçalayarak yolun orta bölümüne düştü.
Kazada, sürücü Yaşa ve eşi Fatma Yaşa yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti hastaneye kaldırdı.
Sürücü Yaşa kazanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini söyledi.
Otomobilin kontrolünü kaybettiğini aktaran Yaşa, "Fren yaptım. Fren yaptığımda da kontrolü kaybettim." diye konuştu.
Kazada yaralanan çiftin, Yalova'da öğretmen olarak görev yapan oğlunu ziyarete gittikleri öğrenildi.