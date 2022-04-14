Tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi - Son Dakika
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Tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi

14.04.2022 12:58

Düzce'de belediye tarafından geçen yıl "Temiz Şehir Düzce" hareketi kapsamında kurulan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisinde, yılın ilk 3 ayında 148 ton atık imha edildi.

Düzce'de belediye tarafından geçen yıl "Temiz Şehir Düzce" hareketi kapsamında kurulan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisinde, yılın ilk 3 ayında 148 ton atık imha edildi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, tesiste 148 ton tıbbi atığın bertaraf edilmesiyle çevre temizliğinde önemli bir ivme kazandıklarını belirtti.

Tesisin bölge için önemli olduğuna işaret eden Özlü, "Düzce, temiz şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Evsel atıkların bertaraf edilmesi noktasında katı atık tesisimizin ne derece önemli bir yere sahip olduğunu elde ettiğimiz verilerle gördük. Evsel atıkların yanı sıra Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisimizde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf ederek temiz çevre hareketimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Özlü, vatandaşların da çevrenin korunmasına azami özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

Tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi
Tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi
Tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi
Tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi
Tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tıbbi atık tesisinde yılın ilk çeyreğinde 148 ton atık bertaraf edildi - Son Dakika


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