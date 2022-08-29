Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

29.08.2022 22:08
Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Düzce'de tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobil evin bahçesine uçtu.

Düzce'de tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobil evin bahçesine uçtu. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan S.F. idaresindeki 67 ACA 367 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 67 AAC 750 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisi ile yol kenarındaki evin bahçesine uçtu ve duvara çarparak durabildi. Kazada otomobildeki sürücü F.Y. ile birlikte yolcu olarak bulunan anne A.Y., çocukları Y.Y. ve A.S.Y. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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