Tır, Kocaeli'de bir tır parkında bulundu. Yapılan incelemede araçta kan izlerine de rastlandı.

Yol güzergahındaki KGYS kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kazaya Kocaeli yönüne dönen 41 ED 004 plakalı tırın karıştığını, sürücüsünün de F.B. olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Hayrettin Bektaş, Kaynaşlı, Kocaeli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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