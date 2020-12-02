Tırın devrilmesi sonucu D-100 karayolu fındıkla kaplandı - Son Dakika

Düzce D-100 karayolunda fındık yüklü tırın devrilmesi sonucu 20 ton fındık yola yayıldı.

Nejdet Acar idaresindeki 54 GA 519 plakalı fındık yüklü tır, D-100 karayolu Ankara istikameti Cumayeri kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü Acar, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan tırda yüklü olan 20 ton tane fındık yola saçıldı. Yola dökülene fındık ve devrilen araç nedeniyle yolun Ankara yönü trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri yolu kullanan sürücüleri Cumayeri ilçesine yönlendirerek farklı bir güzergahtan ulaşımı sağlamaya çalışıyor.