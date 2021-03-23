Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
23.03.2021 10:35
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gün önceki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Suat Alkan (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gün önceki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Suat Alkan (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alkan, 21 Mart'ta gece yarısı otomobiliyle D-010 kara yolunda tıra arkadan çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alkan'ın cenazesinin Çayağzı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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