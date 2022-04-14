Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

14.04.2022 00:05
Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada, iki kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden Özkan Kayabaşı idaresindeki 41 AAH 118 plakalı tır, Düzce'nin Yeşilyayla mevkisinde ilerleyen Ahmet Doğan yönetimindeki 52 K 4164 plakalı tıra çarptı.

Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Başkan Özlü Ankara'da temaslarda bulundu Başkan Özlü Ankara'da temaslarda bulundu

Anadolu Otoyolu, Ahmet Doğan, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
22:56 Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk ile ilgili Ukrayna'dan çarpıcı iddia: FSB, Transdinyester üzerinden Moskova'ya götürmeyi planlamış
22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış
22:27 Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
22:01 "9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 00:26:12. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement