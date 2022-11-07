Mantardan zehirlenen çift birkaç saat arayla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mantardan zehirlenen çift birkaç saat arayla hayatını kaybetti

07.11.2022 21:31

Düzce'de yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki şahsın sabah hayatını kaybetmesinin ardından eşi de hayatını kaybetti.

Düzce'de yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki şahsın sabah hayatını kaybetmesinin ardından eşi de hayatını kaybetti.
Olay, 4 Kasım'da Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yusuf Yavuz (62), eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz topladıkları mantarlardan yedi. Zehirlenen 3 kişi, yakınlarının 112'yi araması üzerine Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından 3 kişi karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Yavuz sabah saatlerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Yavuz da birkaç saat sonra vefat etti. Tuğba Yavuz'un ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Mantar zehirlenmesi sebebi ile hayatını kaybeden Yusuf Yavuz, Gümüşova Yeni Mahalle'de son yolculuğuna uğurlandı. Evin önünde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazına Cumayeri Kaymakamı Bilal Doğan, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile Yavuz'un sevenleri katıldı. Namazın ardından Yusuf Yavuz, Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Emine Yavuz, Yusuf Yavuz, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mantardan zehirlenen çift birkaç saat arayla hayatını kaybetti - Son Dakika
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