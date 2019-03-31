Düzce'de Toplam 8 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan İlçelerden 1'inde...
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Resmi olmayan sonuçlara göre Düzce'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Gölyaka - Yakup Demircan - AK PartiGümüşova - Muharrem Tozan - MHP.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:56 Kaynak: AA
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