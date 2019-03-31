Son Dakika Haberleri: Düzce'de Toplam 8 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan İlçelerden 1'inde...

Düzce'de Toplam 8 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan İlçelerden 1'inde...

45 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Düzce'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Gölyaka - Yakup Demircan - AK PartiGümüşova - Muharrem Tozan - MHP.

Düzce'de Toplam 8 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan İlçelerden 1'inde..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Düzce'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Gölyaka - Yakup Demircan - AK Parti

Gümüşova - Muharrem Tozan - MHP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Yakup Demircan, Gölyaka, MHP, Düzce, Güncel
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