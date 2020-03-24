Düzce'de toplu taşıma seferlerinde düzenleme yapıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Korona virüs nedeniyle Düzce Belediyesi toplu taşıma seferlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.



Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüsün yayılmasını engellemek için devletimizin aldığı tedbirler kapsamında değerlendirilmek üzere otobüs seferlerinde bir düzenleme yapılması zaruretinin hasıl olduğu ifade edildi. Bu çerçevede sefer sıklığının azaltılmasına yönelik yeni bir düzenleme yaparak, otobüsler için yeni sefer saatleri uygulamasına geçilecek. 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren yeni sefer saatlerine Belediye internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında bulunan linklerden ulaşabilecek" denildi. - DÜZCE