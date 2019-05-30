Düzce'de toplu teravih namazı kılınacak

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda Kadir Gecesi dolayısıyla toplu teravih namazı kılınacağı belirtildi.

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda Kadir Gecesi dolayısıyla toplu teravih namazı kılınacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, on bir ayın sultanı olan ramazan ayının Düzcelilere yaraşır sanatsal ve kültürel etkinliklerle sürdüğü belirtildi.

Anıtpark Meydanı'ndaki ramazan etkinliklerinde kardeşlik ve paylaşma hazzı yaşandığı aktarılan açıklamada, Kadir Gecesi'nde "Seccadeni al da gel" sloganıyla teravih namazı kılınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün şu ifadelerine yer verildi:

"Halkımızla birlikte aynı sofralarda buluşup, aynı lokmaları paylaştık, sohbet edip dertleştik. Ramazan aynın güzelliklerini hep birlikte yaşamaya çalıştık. Şimdi de Anıtpark Meydanı'nda düzenleyeceğimiz, binlerce vatandaşımızın aynı safta teravih namazını kıldığı 'Seccadeni al da gel' Kadir Gecesi özel etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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