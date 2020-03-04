Düzce'de toplu ulaşım hizmetlerinde yatırımcıları sevindirecek düzenleme - Son Dakika
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Düzce'de toplu ulaşım hizmetlerinde yatırımcıları sevindirecek düzenleme

6 saat önce

Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, özelleştirmesi yapılan ancak yine kendi sorumluluğu ve denetimi altında olacak toplu ulaşım hizmetlerinde yatırımcıları sevindirecek bir düzenleme yaptı.

Düzce'de toplu ulaşım hizmetlerinde yatırımcıları sevindirecek düzenleme, System.String[]

Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, özelleştirmesi yapılan ancak yine kendi sorumluluğu ve denetimi altında olacak toplu ulaşım hizmetlerinde yatırımcıları sevindirecek bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile aylık gelir garantisi 20 Bin TL'ye çıkarıldı.


Düzce Belediyesi özelleştirilen toplu ulaşım hizmetlerinin sorunsuz şekilde işlemesi ve yatırımcıların cazip fırsattan yararlanmasını kolaylaştırmak amacıyla kampanyada revize çalışması yaptı. Özelleştirme için yapılan ihale ve sonrasında otobüs satın almak isteyenlerin talebi üzerine revize edilen kampanya kapsamında yatırım yapmak isteyenler için uygun ödeme planları oluşturulurken aylık kazanç garantisi de 18 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı.


Düzce Belediyesi her hat üzerinde aylık kazanç garantisi verdiği toplu ulaşım hizmetlerine katkıda bulunmak ve yatırım yapmak isteyenleri otobüs almaya davet ediyor. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların merkez hizmet binasında bulunan Otobüs Alım Başvuru Merkezinden ayrıntılı bilgi alabileceği belirtildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:57 Kaynak: İHA
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