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Düzce'de "Toprak dede"nin anısına 500 fidan dikildi
6 saat önce
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) kurucusu Hayrettin Karaca anısına Düzce'de bir okulun bahçesine 500 fidan dikildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) kurucusu Hayrettin Karaca anısına Düzce'de bir okulun bahçesine 500 fidan dikildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Toprak dede" olarak tanınan ve dün toprağa verilen Karaca'nın anısına başlattığı, her ilde 100'er fidan olmak üzere toplam 8 bin 100 fidan dikilmesi kampanyasına, Düzce'den 500 fidanla destek verildi.
Kampanya kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni açılacak Öztermiyeci Ortaokulunun bahçesine, öğrenci ve öğretmenler tarafından 500 fidan dikildi.
Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte, "Toprak dede" anıldı.
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